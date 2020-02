SANREMO – Tecla è la prima semifinalista tra le Nuove Proposte al 70esimo Festival di Sanremo: La 16enne siciliana ma toscana d’adozione ha superato con il brano “8 marzo” la band Eugenio in Via Di Gioia che proponeva “Tsunami”.

Per Tecla il 50,6% del voto della giuria demoscopica, quindi è stato davvero minimo il vantaggio con cui è passata.

Il secondo finalista è Leo Gassmann, il figlio di Alessandro Gassmann nonché nipote del grande Vittorio. Leo, a Sanremo ha portato il brano “Vai bene così” e nel confronto diretto ha superato Fadi che proponeva “Due noi”. La giuria demoscopica ha assegnato a Gassmann il 54% dei voti. Venerdì la semifinale e la finale.

Sanremo 2020, al via la 70esima edizione.

Torna il Festival di Sanremo: la 70° edizione della kermesse sarà trasmessa su Rai 1 in prima serata tutti i giorni fino alla finale di sabato 8 febbraio. La sezione Campioni è composta da 24 artisti, che portano in gara le loro canzoni inedite.

Il cast è ampio e variegato e comprende i protagonisti di Festival recenti (Francesco Gabbani, Achille Lauro, Le Vibrazioni, Diodato, Enrico Nigiotti), cantanti emersi dai talent (Elodie, Riki, Alberto Urso), veterani sanremesi di varie ere (Marco Masini, Irene Grandi, Michele Zarrillo, Tosca, Raphael Gualazzi) e undici esordienti, fra cui Anastasio (il favorito per la vittoria a detta dei bookmaker), Elettra Lamborghini, Piero Pelù e Junior Cally.

Sono otto le Nuove Proposte: cinque arrivano da Sanremo Giovani, il concorso canoro che si è tenuto il 19 dicembre 2019. Si tratta di Leo Gassmann, Fadi, Marco Sentieri, Fasma ed Eugenio in Via di Gioia. Matteo Faustini e il duo Gabriella Martinelli e Lula sono usciti da Area Sanremo, Tecla Insolia dal talent Sanremo Young. Tre le giurie, più l’orchestra, che dovranno votare le canzoni in gara decretando i vincitori del Festival. Durante la prima e la seconda serata dodici Campioni e quattro Nuove Proposte vengono votati dalla Giuria Demoscopica.

La serata di giovedì, la terza, è dedicata alle cover di brani storici del Festival, eseguite dai 24 Campioni e votate da musicisti e coristi dell’orchestra. Venerdì i big vengono votati dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web, mentre un sistema misto con i voti di Giuria Demoscopica, Giuria della Stampa e Televoto decreterà il vincitore della categoria Nuove Proposte.

Lo stesso sistema misto definirà la classifica dei 24 Campioni nella finale di sabato; i primi tre saranno quindi sottoposti a nuova votazione per eleggere il vincitore del Festival.

Ad accompagnare ogni sera Amadeus sul palco dell’Ariston diverse donne del mondo dello spettacolo: Diletta Leotta (martedì 4 febbraio e sabato 8), Rula Jebreal (martedì 4), Emma D’Aquino (mercoledì 5), Laura Chimenti (mercoledì 5), Georgina Rodriguez (giovedì 6), Alketa Vejsiu (giovedì 6), Antonella Clerici (venerdì 7), Francesca Sofia Novello (venerdì 7 e sabato 8), Sabrina Salerno (sabato 8 e forse un’altra serata) e Mara Venier (sabato 8).

Fonte: Sanremo, Agi