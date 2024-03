Scandalo alla Corte d’Inghilterra, 400 anni fa, le vicende di Carlo, Diana e Camilla, le scappatelle di Filippo sono acqua fresca. Una miniserie d Sky fa arrossire gli inglesi e diverte in resto del mondo. La miniserie Mary & George ha esordito su Sky Atlantic nel Regno Unito il 5 marzo 2024. In Italia sarà trasmessa su Sky Atlantic dal 7 aprile 2024.

Interessante è la recensione anticipata sull’Independent di Ophelia Field, cheha un titolo speciale in quanto autrice di un film di successo, La Favorita (la vicenda di Sarah Churchill, moglie del duca di Marlborough, il grande condottiero; fu influenza dominante durante il regno di Quee Ann, Anna, figliamdi Giacomo, sorella di Mary, cognata di Guglielmo d’Orange). La serie è ambientata una generazione avanti, al tempo di re Giacomo, padre di Mary e Anna.

“Con Nicholas Galitzine, scrive, nei panni dell’adorato amante segreto del re, George Villiers (il primo duca di Buckingham), e Julianne Moore nei panni di sua madre Mary, arrampicatrice sociale, la serie è stata “ispirata” al libro di Benjamin Woolley del 2017, The King’s Assassin.

“Come autrice di La Favorita, la storia non-fiction della relazione di Sarah Churchill con la Regina Anna, so che la vita reale non sempre ti dà il ritmo e il dramma compatto di cui ha bisogno la narrativa di successo”.

Ma, nota Ophelia Field, “dopo aver studiato la relazione tra il vero George Villiers e King James negli ultimi cinque anni, ciò che trovo sorprendente è come il casting di Moore da superstar si imbatta in una verità più ampia: vale a dire, che le donne che circondavano quella famosa relazione omosessuale erano di di gran lunga i suoi personaggi più interessanti”.

Il defunto padre di George, un piccolo proprietario terriero, Mary, la madre, sapeva che se suo figlio fosse diventato un intimo del re, ciò le avrebbe permesso, come matriarca di famiglia, di organizzare posizioni e matrimoni redditizi per la famiglia allargata dei Villiers.

George fu così spinto a sostituire il precedente favorito del re, Lord Somerset, che sosteneva alcune potenti famiglie cattoliche rispetto a quelle protestanti. Annedi Danimarca, la regina di Giacomo, sebbene lei stessa discretamente cattolica, considerava il Somerset insolente e cospirò con i cortigiani per aiutare George a rubare l’affetto di suo marito.

Anne è quindi un’altra figura femminile affascinante in questa storia, e il dramma non dà abbastanza credito alla sua influenza sulla fulminea ascesa di Villiers. Senza l’esplicita approvazione di Anne, il re non avrebbe portato Villiers nella sua camera da letto, con tutto ciò che ciò implicava. L’aggiunta del sesso tra i rivali, Somerset e Villiers, tuttavia, è una finzione senza fondamento.

La madre di George, scrive, è rappresentata come regista di uno scandaloso procedimento giudiziario con un’accusa di omicidio per far uscire finalmente Somerset dai giochi, ma in verità, è stato probabilmente lo stesso re Giacomo a usare la conveniente accusa di omicidio come un modo per allontanare il suo ex amante.

Mary veva ragione, in ogni modo. Lei divenne la contessa di Buckingham e George fu pubblicamente abbinato a un’altra donna straordinaria, Katherine Manners, l’ereditiera più ricca d’Inghilterra dopo la morte dei suoi due fratellastri.

Kate, come era conosciuta, era più vicina al nostro stereotipo di donna sottomessa del XVII secolo, ma a modo suo era volitiva: quando le fu detto di rinunciare al suo credo cattolico per sposare George, resistette coraggiosamente, anche quando il re inviò una squadra dei suoi migliori teologi protestanti per darle una lezione.

Una volta sposata, tuttavia, Katherine apparentemente non espresse mai la minima preoccupazione nel condividere il marito con King James, che scrisse di non vedere l’ora di rinnovare i voti del suo “matrimonio” e di George e al quale George una volta si rivolse in una lettera privata come “marito”.

Nel frattempo, la cognata di Katherine, Frances Villiers, era un’altra donna straordinaria che, nella serie Sky, ottiene solo un tempo minimo sullo schermo. Frances fu sposata con la forza a 15 anni con il fratello maggiore di George, probabilmente bipolare, John (i pettegolezzi contemporanei dicevano che dovette essere legata alla colonna del letto e frustata da suo padre prima di sottomettersi), ed era l’unica donna che si oppose a George al culmime del suo potere.

All’inizio del suo regno inglese, James era circondato da una cerchia di gentiluomini scozzesi di camera da letto, invidiati e risentiti dagli inglesi in egual misura. Nel dicembre del 1621, le principali compagne e custodi quotidiane del re vedovo erano le “persone” femminili di George: Mary, Kate e Frances. Il loro aiuto permise a George di mantenere il potere a corte fino alla morte di James nel 1625, il che a sua volta significava che era pronto a diventare il favorito del figlio di James, Carlo I.

La tesi della serie, e del libro di Woolley, è che Mary e George abbiano ucciso il re perché non sarebbe stato più manipolato da loro. Ma James non è mai stato semplicemente il burattino di George e Mary, George è stato solo il burattino di sua madre.

Da una prospettiva puramente storica, scrive ancora Ophelia Field, Mary & George ha reso in un certo senso giustizia al personaggio della Contessa di Buckingham, anche se esagerando il suo potere e la sua spietatezza, per poi umanizzarla nuovamente con una storia secondaria immaginaria di una storia d’amore lesbica con una prostituta.

La vera doppia vita di Mary ruotava infatti attorno al suo cattolicesimo, che aumentò con l’età, anche se rimase anch’essa alla corte di Carlo, sopravvivendo a George (che fu assassinato da un soldato scontento nel 1628) e venendo infine sepolta nell’Abbazia di Westminster vicino a “ mio amato figlio, il Duca di Buckingham”.