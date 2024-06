Serena Bortone andrà in onda solo il sabato, dimezzata dai palinsesti Rai dopo il caso Scurati

Serena Bortone potrebbe perdere la puntata di domenica del suo “Che Sarà” andando in onda solo sabato. Sarebbe questa la decisione presa dalla Rai dopo quanto accaduto lo scorso aprile con il Caso Scurati. La giornalista cresciuta professionalmente all’interno dell’azienda di Stato, potrebbe non andare in onda due volte nel fine settimana, come accaduto nella stagione televisiva appena trascorsa, restando in onda solo nell’access prime time del sabato.

A partire dal 14 settembre, Serena Bortone continuerà quindi a sostituire lo spazio che prima era di Massimo Gramellini ora passato a La7, ma senza il doppio appuntamento. La notizia la dà Repubblica, spiegando che i palinsesti di autunno-inverno dovevano essere presentati oggi, venerdì 7 giugno. La presentazione è stata però posticipata di una decina di giorni proprio per decidere che fare con la conduttrice.

Serena Bortone aveva denunciato prima sui suoi social poi anche in diretta televisiva la censura dello scrittore, ospite del suo programma con un monologo sul 25 aprile. Secondo Repubblica, la “punizione” decisa dalla Rai arriverebbe dopo il procedimento disciplinare aperto dall’azienda proprio nei confronti della giornalista.

Luisella Costamagna al posto della Bortone la domenica

Lo spazio che prima era di Bortone, nel pre serale della domenica potrebbe essere affidato a Luisella Costamagna. Quest’ultima potrebbe però finire anche a Lineanotte, il talk notturno di Rai3. E sulla Terza Rete potrebbe arrivare anche Massimo Giletti. Il giornalista potrebbe andare in onda il lunedì a seguito dello spostamento di Far West di Salvo Sottile al venerdì. Sempre sul Rai3 tornerà anche Piero Chiambretti e il suo Donne sull’orlo di una crisi di nervi anche se gli ascolti, durante questa stagione, sono stati bassi.

Pio e Amedeo al posto di Amadeus

Su Rai2 restano sia Pierluigi Diaco sia Milo Infante, i due volti del pomeiriggio. Ai pacchi di Affari Tuoi, come già svelato nelle scorse settimane arriverà Stefano De Martino. E c’è anche una vera e propria sorpresa non ancora confermata. Come scritto da Fiorello in un post, per sostituire Amadeus, la Rai sta ipotizzando l’arrivo di Pio e Amedeo.