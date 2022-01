Serena Bortone chi è, età, altezza, peso, compagno, amori presunti, vita privata, curiosità, carriera. Giornalista Rai, conosciuta dal grande pubblico grazie ad Agorà, oggi conduce Oggi è un altro Giorno, trasmissione di successo del pomeriggio di Rai 1. Ma quanti conoscono la sua vita privata?

Dove e quando è nata, altezza, peso, biografia di Serena Bortone

Serena Bortone è nata a Roma l’8 settembre 1970. Allo stato attuale ha dunque 51 anni. E’ del segno zodiacale della Vergine. E’ alta circa 170 centimetri, il suo peso forma è stimato intorno ai 63 chili.

Della sua infanzia si sa molto poco, tranne che la madre le ha trasmesso la passione per la lettura, in particolare per i libri di Don Milani. “Mi ha insegnato l’attenzione e la cura dell’altro ma anche la necessità di pensare con la propria testa”, ha detto in una recente intervista Bortone.

La stessa giornalista ha rivelato che ogni estate i genitori la mandavano a Londra per studiare ed è così che ha perfezionato la conoscenza della lingua inglese.

Compagno, amori presunti, Instagram: la vita privata di Serena Bortone

Sulla sua vita privata Serena Bortone è sempre stata riservatissima. Non è noto se abbia un compagno, ma lei stessa ha affermato di non credere nell’istituzione del matrimonio pur essendo sempre aperta all’amore.

Tuttavia, nelle ultime settimane il sito Dagospia ha insinuato che potesse avere un flirt con Lorenzo Viotti. Il giovane direttore d’orchestra (31 anni) è stato infatti ospite di Oggi è un altro Giorno. E qui la conduttrice sembrava aver cominciato a flirtare con lui. Poi, scrive Dago, i due sarebbero stati avvistati a cena insieme qualche giorno dopo. Troppo poco per parlare di un flirt o di una storia.

Molto dedita al lavoro, su Instagram ama condividere momenti della sua vita quotidiana, tra scatti professionali e foto dei suoi due amatissimi gatti persiani cincillà bianchi.

Agorà, Oggi è un altro Giorno: la carriera di Serena Bortone

Giornalisticamente Serena Bortone si forma a RaiTre negli anni in cui Angelo Guglielmi era direttore. E’ stata inviata e autrice di trasmissioni come Mi manda Lubrano, Ultimo Minuto, Mi manda Raitre, TeleCamere e Tatami.

Dopo una piccola parentesi nel 2007 come responsabile della comunicazione e ufficio stampa nella campagna per le Primarie del Partito Democratico Serena Bortone torna in tv. Nel doppio ruolo di autrice e conduttrice Tutti Salvi per Amore, e poi dal 2017 al 2020 diventa il volto di Agorà, dopo essere stata tra gli autori che hanno contribuito a creare il programma. Poi l’approdo a Oggi è un altro Giorno, dal 2020.

Curiosità su Serena Bortone

Serena Bortone è un’appassionata di opera lirica: la sua preferita è il Don Giovanni di Mozart, che la giornalista conosce a memoria. Nel tempo libero, per mantenersi in forma ama particolarmente praticare lo Yoga.