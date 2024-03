Simona Ventura chi è, età, dove e quando è nata, ex marito, Giovanni Terzi, figli, vita privata, Instagram, biografia e carriera

Simona Ventura è senza dubbio una delle conduttrici italiane più apprezzate, una personalità televisiva con una lunga e prolifica carriera alle spalle. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata della conduttrice.

Dove e quando è nata, età, biografia di Simona Ventura

Simona Ventura è nata il1 aprile del 1965 a Bentivoglio, in provincia di Bologna. Ha 58 anni. E’ alta 175 cm. Frequenta l’ex Istituto Superiore di Educazione Fisica a Torino, dove si diploma nel 1992. Fa il suo esordio nel 1985 come concorrente allo show W le donne e l’anno successivo partecipa come concorrente a Il gioco delle coppie. Nel 1986 vince Miss Muretto ad Alassio e partecipa a Miss Italia.

Ex marito, Giovanni Terzi, figli, Instagram e vita privata

La conduttrice, nel 1998, si sposa con il calciatore Stefano Bettarini dal quale ha due figli, Niccolò e Giacomo. Nel 2014 ottiene inoltre l’adozione di una bambina, Caterina. Bettarini e la conduttrice si separano nel 2004 e lei si lega sentimentalmente a Gerò Carraro, figlio dell’imprenditore Nicola Carraro. La coppia rimane unita fino al 2018. La conduttrice si lega poi al giornalista Giovanni Terzi, suo attuale compagno. La conduttrice vive a Milano. Seguitissima sui social, la conduttrice sul suo profilo Instagram conta oltre 1 milione di follower: simonaventura.

La carriera di Simona Ventura

L’esordio ufficiale della conduttrice avviene nel 1988 come valletta nel quiz Domani sposi per poi lavorare come praticante giornalista sportiva in alcuni programmi nei primi anni novanta. A metà degli anni novanta passa a Mediaset, divenendo uno dei volti di Italia 1. Dal 2001 al 2011 è stata legata contrattualmente alla Rai. E’ stata volto di punta di Rai 2 e ha condotto per dieci stagioni Quelli che il calcio. Conduce poi il Festival di Sanremo 2004.

Nel 2011 passa a Sky Italia per poi tornare a Mediaset nel 2016, prima concorrente de L’isola dei famosi, da lei stessa condotta per otto edizioni su Rai 2, e poi conducendo Selfie – Le cose cambiano e Temptation Island VIP. È stata anche giudice di diversi talent show musicali, da X Factor a Notti sul ghiaccio, da Amici di Maria De Filippi al Festival di Castrocaro 2019.

