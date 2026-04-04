Cade in una vasca di acqua bollente, operaio muore dopo 24 giorni
Non ce l’ha fatta l’operaio pachistano di 55 anni rimasto gravemente ustionato dopo essere caduto in una vasca di acqua bollente: è morto all’ospedale Maggiore di Parma dopo 24 giorni di agonia.
L’incidente sul lavoro risale allo scorso 9 marzo, quando l’uomo, residente a Novellara, era precipitato in una vasca con acqua a oltre 90 gradi all’interno di un’azienda della Bassa Reggiana. Trasportato d’urgenza al nosocomio parmigiano, era stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione a causa delle gravi ustioni riportate.
L’infortunio era avvenuto alle 6.45 a San Tommaso della Fossa, nel comune di Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia, in uno stabilimento specializzato nella zincatura dei metalli. Soccorso dai colleghi, che lo avevano aiutato a uscire dalla vasca, il 55enne aveva riportato ustioni sul 50% del corpo, in particolare agli arti inferiori.
Sul luogo dell’incidente erano intervenuti i carabinieri e il personale della Medicina del Lavoro dell’Ausl reggiana, che stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.