Tragedia allo stadio Alejandro Villanueva di Lima: almeno una persona è morta e altre 47 sono rimaste ferite durante un raduno di tifosi della squadra peruviana Alianza Lima, degenerato in una calca fatale. Il bilancio è stato confermato dal ministro della Salute, Juan Carlos Velasco, mentre restano in corso le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

In un primo momento si era parlato del crollo di una parete della tribuna sud dello stadio, noto come Matute, ma la ricostruzione è stata smentita dai vigili del fuoco, che hanno assicurato come la struttura sia in buone condizioni e non abbia subito cedimenti. Secondo quanto riferito dallo stesso Velasco, i tifosi si sono “spinti l’uno contro l’altro” durante il raduno, fino a provocare “un esito fatale”. L’evento era un “banderazo”, un incontro festoso e molto partecipato organizzato alla vigilia della partita per sostenere la squadra.