Tragedia a Bologna: un ragazzino di 12 anni è morto dopo essere precipitato nella tromba delle scale di una palazzina in via Piave, intorno alle 19 di ieri.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane – di origine albanese – si trovava all’ottavo piano dell’edificio insieme ad alcuni amici, in un’area con terrazzo accessibile. Il gruppo stava giocando quando il 12enne avrebbe attraversato un lucernario coperto da una lastra in plexiglass che ha ceduto sotto il suo peso, facendolo precipitare nel vuoto. Gli amici hanno tentato di aiutarlo e trattenerlo, ma ogni sforzo è stato inutile: il ragazzino è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e diverse pattuglie della polizia, tra cui gli agenti del commissariato Santa Viola e la scientifica, impegnati negli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. I rilievi hanno riguardato sia il vano della caduta sia il cortile del condominio.

Nel giardino dello stabile si sono radunati amici e familiari, distrutti dal dolore. I giovani presenti hanno raccontato agli agenti quanto accaduto, mentre conoscenti e residenti si sono stretti attorno ai genitori del ragazzo, arrivati sul posto in lacrime. Il corpo è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La notizia ha raggiunto anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che ha espresso vicinanza alla famiglia: “Ci stringiamo attorno al dolore della famiglia e degli amici. Come Comune di Bologna – ha detto – ci mettiamo a disposizione per ogni necessità”.