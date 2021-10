Uomini e Donne anticipazioni 25 ottobre: due baci nel Trono Classico e un addio tra gli Over

Uomini e Donne, le anticipazioni di oggi, lunedì 25 ottobre, prima puntata della settimana dopo la pausa del weekend: scopriamo cosa accadrà nella puntata odierna del dating show di Maria De Filippi. Novità sia per il trono over che in quello classico.

Uomini e Donne, Marcello e Ida

Nel Trono Over, secondo le anticipazioni, si profila un addio. Ed è probabile che si parli di Marcello Messina e Ida Platano.

Il cavaliere aveva notato Ida fin dalla prima puntata cominciando una frequentazione. All’inizio tutto è andato per il verso giusto, poi però qualcosa si è incrinato.

Al magazine della trasmissione Marcello ha spiegato i motivi per i quali si è allontanato da Ida nonostante l’evidente attrazione: “Ero stato molto fortunato, o almeno così mi ritenevo, a incrociare nella prima puntata gli occhi di Ida: da lì è iniziato un gioco di sguardi, telefonate, uscite, dove sembrava tutto perfetto. Andando avanti la favola si è dissolta. Non ci capivamo quando parlavamo”, ha detto Marcello.

Durante l’ultimo confronto in studio, Ida Platano ha parlato di un blocco da parte di Marcello. Blocco che è stato in un certo senso confermato da Marcello: “Non ho mai avuto la possibilità di vivere rapporti con una certa serietà, neppure con questa presunta ex di cui tanto si parla – ha detto a UeD Magazine – È passato un anno e questa persona non mi manca, anzi sono fermamente convito che non fosse adatta a me. Quello che mi manca, però, è provare quel sentimento forte e non ho più intenzione di autosabotarmi”.

Uomini e Donne, il Trono Classico

Per quanto riguarda il Trono Classico invece è probabile che in questa settimana, dal 25 al 29 ottobre, i riflettori saranno puntati sul giovane tronista Matteo.

Anche Andrea Nicole regalerà emozioni, abbandonandosi sempre più alle avances di Ciprian. Tra i due ci sarà anche un nuovo bacio. Segno che la tronista è più presa da Ciprian che da Alessandro, anche se si fida più di quest’ultimo corteggiatore che del primo.

Baci anche tra Roberta Giusti e Luca Salatino.