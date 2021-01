Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi giovedì 21 gennaio, una novità per Gemma

Le anticipazioni di Uomini e Donne per la puntata di oggi giovedì 21 gennaio. C’è una novità che forse piacerà molto a Gemma Galgani durante la puntata del famoso programma tv condotto da Maria De Filippi e in onda ogni pomeriggio alle 14.45 su Canale 5. Protagonista anche Tina Cipollari. Le anticipazioni di Uomini e Donne fanno emergere una puntata che oggi sarà ricca di sorprese.

Gemma Galgani infatti è ancora scossa dalla decisione presa da Maurizio a Uomini e Donne ma viene poi distratta dall’arrivo di un nuovo corteggiatore. Lei deciderà di tenerlo ma ovviamente non mancheranno i consueti scontri con Tina Cipollari con tanto di insulti.

Anticipazioni Uomini e Donne 20 gennaio, l’esterna di Davide

Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne c’è anche spazio per Davide Donadei che ha portato in esterna sia Beatrice che Chiara. La prima ha deciso di non presentarsi, mentre con la seconda il tronista ha fatto una bellissima esterna, tra confidenze, abbracci e carezze. Alla fine Davide ha chiesto di spegnere le telecamere. Con ogni probabilità tra i due c’è stato quindi il tanto atteso bacio.

Si parlerà anche di Riccardo e Roberta. Il personal trainer pugliese e la sua spasimante in settimana hanno avuto qualche incomprensione. Questo perché Roberta Di Padua non ha gradito quello che ha visto in onda il giorno prima, quando c’è stato l’inatteso ritorno della sua ex compagna di lui Ida Platano.

Uomini e Donne, cosa è successo nell’ultima puntata

Dopo il bacio Sophie Codegoni a Giorgio la puntata scorsa è stata davvero dura per Matteo, che è l’altro pretendente di Sophie. Matteo è rimasto davvero deluso dalla scelta della tronista di baciare Giorgio. Come spesso accade in questi casi è stata Maria De Filippi a consolarlo, sottolineando che il bacio non è già una scelta. Matteo ha paura di essere ferito da Sophie.

La puntata di ieri è poi andata avanti con il Trono Over: Giancarlo sta continuando a conoscere Aurora. Potrebbe esserci spazio anche per Armando che potrebbe chiudere definitivamente con la conoscenza con la Dama Brunilde.