Valeria Bruni Tedeschi chi è, età, dove e quando è nata, compagno, figli, vita privata, biografia e carriera

Valeria Bruni Tedeschi è un’attrice di grande talento, tra le più apprezzate del cinema italiano. Nel corso della sua carriera ha preso parte a diverse produzioni cinematografiche di successo, mostrando la sua grande versatilità attoriale e il suo talento anche da regista. Scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata dell’attrice.

Dove e quando è nata, età, biografia di Valeria Bruni Tedeschi

Valeria Bruni Tedeschi è nata a Torino il 16 novembre del 1964. Ha 59 anni. Nasce in una ricca famiglia di Torino: suo padre, l’industriale e compositore Alberto Bruni Tedeschi e sua madre, l’attrice e pianista Marisa Borini, hanno avuto altri due figli: Carla Bruni, la famosa ex modella e moglie dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, e Virginio, morto di AIDS nel 2006. La sua famiglia si trasferisce a Parigi negli anni Settanta, periodo in cui la Tedeschi frequenta i corsi di teatro alla École des Amandiers, per poi esordire nel mondo del cinema negli anni successivi.

Compagno, figli e vita privata

L’attrice è particolarmente riservata riguardo la sua vita privata. Dal 2007 al 2012 ha avuto una relazione con l’attore francese Louis Garrel, con cui ha adottato una bimba africana, Céline. Dopo la fine della loro storia, nel 2014, l’attrice ha adottato Noè, un bambino vietnamita di 7 mesi.

La Tedeschi è molto riservata e non ha profili social ufficiali. Nel corso di un’intervista per Grazia, l’attrice ha parlato della possibilità di sposarsi in tarda età: “Non c’è niente di più romantico di una coppia di anziani che si giurano amore eterno”.

La carriera di Valeria Bruni Tedeschi

Nel corso della sua carriera, l’attrice ha lavorato con diversi registi di successo, sia in Francia che in Italia, esibendo un talento incredibile ed estremamente versatile. Ha vinto numerosi premi, tra cui quattro David di Donatello per la migliore attrice protagonista: per La seconda volta (1996), per La parola amore esiste (1998), per Il capitale umano (2014) e per La pazza gioia (2017). In Francia ha vinto un Premio César per la migliore promessa femminile per Le persone normali non hanno niente di eccezionale (1994).

Nel 2003 l’attrice fa il suo esordio da regista con il film È più facile per un cammello…. Seguono Actrices (2007), Un castello in Italia (2013), I villeggianti (2018) e Forever Young – Les Amandiers (2022).

