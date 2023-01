Verissimo, Giulia Stabile e il bullismo: “A scuola la prof di francese mi prendeva in giro davanti alla classe”

L’ex vincitrice di Amici, la ballerina Giulia Stabile, intervistata a Verissimo, ha rivelato di essere stata vittima di bullismo:

“Alle medie ero piena di insicurezze e in classe venivo presa di mira dai compagni e da tanti professori che scoraggiavano la mia passione per la danza – racconta a Silvia Toffanin -. Questo atteggiamento alimentava le prese in giro del resto della classe”.

Un comportamento che non era solo dei suoi stessi compagni di classe ma a volte anche dei professori: “La prof di francese mi prendeva in giro davanti alla classe”.

“Non volevo passare neanche davanti a scuola con la macchina”

“Dicevo a mia mamma di cambiare strada. Alcuni insegnanti non li volevo proprio incontrare. Sono stata messa da parte e insultata, trattata male da compagni e insegnanti, soprattutto alle medie”.

Fortunatamente, con l’arrivo al liceo le cose sono leggermente cambiate e se è riuscita a superare tutte queste difficoltà è anche per merito della danza: “Grazie alla danza ho superato le mie insicurezze, un percorso che è andato avanti durante la mia esperienza ad Amici“. Un consiglio ha poi tenuto Stabile a dare a chi la stava seguendo da casa: “Non subite in silenzio, parlatene e non pensate che siete voi il problema”. Un esempio di quanto possa essere dura l’adolescenza specialmente se si incontrano persone sbagliate ma che con le passioni e l’aiuto di chi ti vuole bene, si riesce a superare diventando più forti di prima. “Parlarne è importante, lo faccio per tutte le ragazze che si trovano nella stessa situazione” ha poi concluso.