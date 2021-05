Vittorio Sgarbi chi è, età, dove e quando è nato, cancro, compagna, figli, che laurea ha, vita privata. Il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi è ospite questa sera 26 maggio al programma Zona Bianca. Il programma condotto da Giuseppe Brindisi è in onda su Rete4 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, laurea, biografia di Vittorio Sgarbi

Vittorio Umberto Antonio Maria Sgarbi è nato l’8 maggio del 1952 a Ferrara. Ha 69 anni. E’ figlio di due farmacisti, Giuseppe Sgarbi e Rina Cavallini. Si diploma al liceo classico Ludovico Ariosto. Nel 1974 si laurea con 110/110 e lode in Filosofia presso l’Università degli Studi di Bologna, dove consegue il perfezionamento in Storia dell’arte. E’ ispettore della Soprintendenza ai beni storici e artistici in Veneto e insegna per tre anni all’Università degli Studi di Udine. Profilo Instagram: VITTORIO SGARBI (@vittoriosgarbi).

Sabrina Colle, Francesca Pepe: compagne, figli, vita privata di Vittorio Sgarbi

Dal 1998 Vittorio Sgarbi ha una relazione con l’attrice Sabrina Colle. Nel corso degli anni gli vengono attribuite altre presunte compagne. Negli ultimi anni viene visto con la modella vincitrice di Miss Europa Francesca Pepe, 40 anni più giovane. Vittorio Sgarbi è stato sposato con la stilista Patrizia Brenner, deceduta nel 2002 per leucemia. Ha tre figli nati da madri diverse: Alba, Evalina e Carlo. Quest’ultimo è poco più che trentenne, mentre le due ragazze hanno circa 22 e 23 anni. Il critico ha confessato apertamente di non aver mai desiderato dei figli e si è sempre definito un “padre biologico”.

La carriera di Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi è più volte membro del Parlamento e di diverse amministrazioni comunali, tra queste quella di Milano. Dal 1992 al 1993 è sindaco di San Severino Marche, in provincia di Macerata. Dal 2008 al 2012 è sindaco di Salemi, in provincia di Trapani, e dal 2018 è sindaco di Sutri. Negli anni porta avanti un’intensa attività parlamentare, anche a livello europeo, ed è sottosegretario ai beni e alle attività culturali dal 2001 al 2002. L’incarico viene revocato a causa di forti polemiche con l’allora ministro Giuliano Urbani.

Nel 2006 si candida a sindaco di Milano, ma stipula poi un accordo con la candidata Letizia Moratti, che prevede il ritiro della propria candidatura: dopo la vittoria della Moratti, Sgarbi ottiene l’incarico di assessore alla cultura.

Vittorio Sgarbi conta circa 40 episodi di invettive pubbliche e conseguenti ripercussioni civili e penali a suo carico, quasi tutte contro altri personaggi del mondo televisivo. Negli anni in cui è membro del Parlamento, ottiene diverse condanne per calunnia, truffa e diffamazione ai danni dello Stato. Oltre l’attività politica, e quella intensa in televisione, ha sempre continuato la professione di critico d’arte fornendo il suo commento per opere di divulgazione.

Vittorio Sgarbi e il cancro

“Ho il cancro, ma oggi è una malattia di serie B”. Vittorio Sgarbi, al Corriere della Sera, parla della sua malattia: “Risulto affetto da cancro. Non ho metastasi di nessun tipo e, fortunatamente, la cosa è circoscritta. Farò la radioterapia”. Durante una seduta a Montecitorio Sgarbi chiede ad Andrea Mandelli di non usare la mascherina nell’Aula della Camera dei Deputati a causa del cancro e perché ha avuto il Covid. “Per ora le chiedo la cortesia di mantenere la mascherina; farò presente al presidente Fico e lui provvederà a dare la risposta rispetto alla sua richiesta”, gli ha risposto Mandelli.