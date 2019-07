J-Ax difende Carola Rackete e attacca Salvini: “I nazisti fecero tutto nella legalità…” VIDEO

BOLOGNA – J-Ax dal palco del Bologna Sonic Park ha ribadito il suo appoggio a Carola Rackete, la capitana della nave ong Sea Watch 3 attaccando il ministro dell’Interno Matteo Salvini. “[…] Stiamo vivendo una ingiustizia. E questo è il momento di intervenire. E secondo me salvare 40 persone dall’affogare in mare e portarle in salvo, a costo della propria libertà, significa affrontare una di quelle ingiustizie fott*ndosene delle conseguenze e di cosa ne pensano i commentatori sui social. Che ca**o vuol dire “ha violato le leggi italiane?”. Lo sapete che tutto ciò che hanno fatto i nazisti in Germania era legale? Era giusto quindi? […] La risposta sta nel fatto che ci sono due tipi di leggi: giuste e ingiuste”. (fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)