AFRAGOLA – Matteo Salvini ad Afragola, un supporter gli grida:”Elimina Saviano”, lui risponde: “Lunga vita a Saviano”. Così risponde il ministro dell’Interno, mentre stringe le mani ai cittadini che lo acclamano e qualcuno gli grida di eliminare la scorta a Roberto Saviano.

“Ad Afragola 8 bombe della camorra in 20 giorni, la politica locale compromessa con i clan e l’appello accorato al ministro dell’Interno è: ‘Elimina Roberto Saviano!’. Si goda il risultato della sua propaganda, ministro”. Così lo scrittore Roberto Saviano risponde su Twitter alla polemica sulla richiesta di togliergli la scorta, fatta da alcuni sostenitori del ministro, in visita in Campania.

Come si vede in un video, virale su internet e allegato dall’autore di Gomorra, allora Salvini aveva sorriso dicendo: “Lunga vita a Saviano”. Da qui la replica di Saviano al vicepremier.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.