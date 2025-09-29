L’atleta russo Alexey Molchanov si è immerso a 126 metri di profondità nel Mar Mediterraneo, stabilendo così un nuovo record mondiale di apnea. Sfidando i limiti umani, Molchanov ha compiuto la propria impresa al largo di Limassol, a Cipro, durante la quarta giornata dei Campionati mondiali di apnea Aida.

Il 40esimo record mondiale di Molchanov

Secondo gli organizzatori, questo nuovo record mondiale di Alexey Molchanov è il 40esimo conquistato dall’atleta russo nelle varie discipline da quando ha iniziato a praticare l’apnea nel 2004. Molchanov, inoltre, ha migliorato il suo stesso primato del 2024, quando era sceso a 125 metri nella disciplina del constant weight bi-fins (CWTB).

Questa particolare disciplina prevede la discesa e la risalita utilizzando esclusivamente le due pinne ai piedi, dunque senza l’ausilio di slitte o la possibilità di tirarsi lungo la cima guida. Questo tipo di prova, che richiede una combinazione estrema di forza, autocontrollo e capacità di trattenere il respiro, è generalmente considerata la più tecnica nell’ambito dell’apnea.