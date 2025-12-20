Dubai e altre zone degli Emirati Arabi Uniti sono state investite da un’ondata di maltempo eccezionale che ha causato piogge intense, allagamenti, disagi alla viabilità e la cancellazione di voli. Il fenomeno, piuttosto raro per la regione a causa del clima desertico, ha portato le autorità e i residenti a prendere misure straordinarie per la sicurezza.

Dalle ore pomeridiane di giovedì 18 dicembre, Dubai ha registrato precipitazioni intense che hanno trasformato molte strade in veri e propri fiumi d’acqua. Ci sono stati accumuli significativi in diverse aree urbane e alcune zone sono finite sott’acqua con strade e autostrade rimaste bloccate. Decine di voli sono stati cancellati. Secondo le autorità locali si tratta del più grave maltempo che ha colpito la città in 76 anni.