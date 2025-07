Il 18 luglio, un motore di un aereo della Delta Airlines, in volo verso Atlanta, ha preso fuoco durante il decollo a Los Angeles. Il pilota è stato così costretto a tornare indietro poco dopo la partenza, per un atterraggio di emergenza in aeroporto. L’intera scena è stata ripresa dal canale tv LA Flights. Il filmato mostra chiaramente lo sprigionarsi delle fiamme dal motore sinistro dell’aereo.

Il video dell’incidente

Dopo essersi reso conto del problema, il pilota ha fatto una virata ed è atterrato sulla pista, dove lo attendevano diversi soccorritori. I vigili del fuoco dell’aeroporto sono intervenuti tempestivamente dopo l’atterraggio, riuscendo a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Per fortuna questo incidente non ha provocato feriti tra i passeggeri e i membri dell’equipaggio.

Secondo quanto riportato da fonti come Aviation A2Z, il velivolo coinvolto era alimentato da due motori GE CF6, e l’incidente si è verificato poco dopo il decollo. Un portavoce della Delta Airlines, intervistato dalla BBC, ha dichiarato: “Il volo Delta 446 è rientrato a Los Angeles poco dopo la partenza, in seguito all’individuazione di un problema al motore sinistro dell’aereo. Poiché nulla è più importante della sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio, i piloti hanno seguito le procedure previste e sono tornati in sicurezza al gate. Ci scusiamo con i passeggeri per il ritardo nei loro piani di viaggi”. I passeggeri del volo sono stati poi imbarcati su un nuovo aereo.