Un incendio ha devastato una fabbrica di costumi a Rio de Janeiro. Ci sono feriti, mentre le autorità indagano sulle cause. Il rogo è scoppiato a Ramos, un quartiere a nord della metropoli brasiliana, ed ha coinvolto una nota azienda di zona, specializzata in costumi per il Carnevale. Le fiamme si sono propagate all’interno dell’edificio la mattina del 12 febbraio, mentre molti impiegati si sono riversati alle finestre per chiedere aiuto, in attesa dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti circa 90 vigili del fuoco, i quali hanno salvato 21 persone. Dieci dipendenti sono stati trasportati d’urgenza in ospedale, ricoverati in seguito alle ustioni riportate e per le inalazioni di fumo. Il dipartimento sanitario ha dichiarato che otto di loro sono in condizioni gravi, mentre gli altri due sarebbero fuori pericolo.

Il salvataggio e le indagini

Come si vede nelle immagini diffuse dai media, i vigili del fuoco hanno liberato gli impiegati della fabbrica recidendo le grate alle finestre, salvando quelli che si trovavano all’ultimo piano dell’edificio. La zona è stata evacuata, così come un edificio danneggiato adiacente alla fabbrica. Le autorità indagano sulle cause dell’incendio nella fabbrica, di proprietà della Maximus Confecções, un’azienda specializzata in vestiti per scuole di samba e uniformi militari. Dalle prime indiscrezioni, però, emerge il riscontro di diverse irregolarità nella documentazione e nella struttura all’interno dello stabilimento.