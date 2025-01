Alto, appuntito e puzzolente, il “fiore del cadavere” è scientificamente noto come amorphophallus titanum o bunga bangkai in Indonesia, dove la pianta si trova nella foresta pluviale di Sumatra. A Sydney, in Australia, sono accorsi in molti per vedere la sua fioritura che emana fetore. Per molti un evento epocale, considerando che la pianta è in via di estinzione.