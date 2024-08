Acrobata del Cirque du Soleil precipita durante l’esibizione VIDEO

Sabato 24 agosto, durante una delle esibizioni più attese del Cirque du Soleil, la famosa acrobata russa Mariia Konfektova è caduta durante l’esibizione. Mentre eseguiva una performance aerea con il cerchio sospeso durante lo spettacolo KOOZA al Portland Expo Center, l’artista è caduta al suolo da un’altezza considerevole, suscitando paura e preoccupazione tra gli spettatori.

Mariia Konfektova, nota per la sua incredibile abilità e detentrice di un Guinness World Record per il maggior numero di rotazioni aeree su cerchio in 30 secondi, stava eseguendo una delle sue routine più complesse quando è avvenuto l’incidente. L’artista è rimasta cosciente dopo la caduta ed è stata immediatamente soccorsa dal team di emergenza presente sul posto. Portata prontamente in ospedale, è stata sottoposta a tutti gli accertamenti medici necessari per valutare l’entità delle sue condizioni.

Le dichiarazioni del Cirque du Soleil

Il Cirque du Soleil, conosciuto per la sua attenzione alla sicurezza e alla salute dei suoi artisti, ha rilasciato una dichiarazione poco dopo l’incidente, rassicurando il pubblico che la salute degli artisti è la priorità assoluta. La portavoce della compagnia ha confermato che le condizioni di Mariia Konfektova sono stabili e che l’artista è sotto la costante cura di specialisti.

Mariia stessa ha voluto tranquillizzare i suoi ammiratori attraverso i social media, affermando di sentirsi bene nonostante l’accaduto. Tuttavia, le immagini dell’incidente, catturate da alcuni spettatori e condivise sui social, hanno rapidamente fatto il giro del mondo, riaccendendo il dibattito sui rischi associati a queste esibizioni spettacolari.

Cirque du Soleil, spettacolo non privo di rischi

Questo incidente, purtroppo, non è un caso isolato. Negli anni, ci sono stati altri incidenti durante gli spettacoli del Cirque du Soleil, un promemoria dei rischi intrinseci che questi straordinari artisti affrontano ogni giorno. Solo pochi mesi prima, un altro artista si era ferito gravemente durante lo spettacolo “O” a Las Vegas, subendo una lesione spinale durante un tuffo andato male.

Il Cirque du Soleil è famoso in tutto il mondo per le sue produzioni spettacolari, che combinano acrobazie mozzafiato, coreografie elaborate e un’atmosfera magica che cattura l’immaginazione del pubblico. Tuttavia, con questa magia arriva anche un livello di rischio elevato, che richiede una preparazione fisica e mentale straordinaria da parte degli artisti. Ogni spettacolo è il risultato di ore e ore di allenamento, precisione e disciplina, ma anche la più piccola distrazione o errore può avere conseguenze gravi.

Lo spettacolo KOOZA è previsto per continuare a Portland fino al 6 ottobre, nonostante l’incidente. Questo spettacolo è uno dei tanti del Cirque du Soleil che ha incantato il pubblico di tutto il mondo con una miscela unica di teatro, danza e acrobazie circensi. Ogni spettacolo è progettato per essere un’esperienza indimenticabile, ma l’incidente di Mariia ha sicuramente aggiunto un elemento di consapevolezza e riflessione sia per gli artisti che per il pubblico.