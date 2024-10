Alcuni video recenti condivisi su TikTok mostrano la vita che fa oggi Adriano, l’ex attaccante di Inter e Roma definito l‘Imperatore per le sue enormi capacità calcistiche.

Adriano è tornato a vivere in una favela

Adriano Leite Ribeiro, questo il suo nome completo, oggi ha 42 anni e da diverso tempo è tornato a vivere in una favela. Nel video che segue gioca per strada scalzo dopo aver lasciato le infradito su un marciapiede. Si alza da una sedia di plastica ed in mano ha un bicchiere di birra e una sigaretta. Ride e accenna qualche passo di danza sull’asfalto.

A soli 23 anni è stato tra i candidati del Pallone d’oro

Adriano, a soli 23 anni è stato tra i candidati del Pallone d’oro. France Football lo ha però inserito nella lista dei più grandi talenti sprecati nella storia del calcio. L’ex attaccante che ha militato anche nella nazionale del Brasile, quando giocava aveva più volte dichiarato di soffrire di “Saudade”, ossia la nostalgia che spesso colpisce i calciatori che lasciano il Brasile. Ora è felice e rilassato e perfettamente a suo agio.

Non gli importa giusificare come vive ora dato che è quello che ha sempre voluto. Lo confessò tempo fa anche in un’intervista a The Player’s Tribune: “Adriano non è scomparso tra le favelas. È solo tornato a casa, dalla mia gente, dai miei amici, dalla mia comunità. Non volevo vivere in un castello sulla collina lontano da tutti”.