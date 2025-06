Non ce l’ha fatta il ragazzino di 11 anni, di origine pachistana, trasportato all’ospedale di Ravenna da Lido degli Estensi in provincia di Ferrara, dove era stato trovato in mare. Quando è arrivato in ospedale era già morto. Si tratta dello stesso lido in cui è deceduto Aymane Ed Dafali, il ragazzo di 16 anni che a mala pena sapeva nuotare e che è annegato dopo aver salvato una coppia di turisti in difficoltà in una zona vietata alla balneazione.

A quanto ricostruito, l’11enne era con la famiglia, padre, madre, fratellino e sorellina piccoli al Bagno Oro a Lido degli Estensi. A fine giornata, dopo le 19.15, quando era cessato il servizio di salvataggio stava facendo il bagno col padre e un fratellino. A un certo momento il fratellino più piccolo torna a riva mentre dell’11enne si perdono le tracce. Viene cominciata una ricerca anche nei lidi vicini, nella speranza che si sia solo allontanato. Dopo circa mezz’ora invece il mare ne riporta il corpo a riva e alcuni bagnanti cominciano subito le manovre di rianimazione mentre arrivano i soccorsi e l’elisoccorso da Ravenna che lo trasportano in ospedale in situazioni critiche dove è avvenuto il decesso.

La Procura di Ferrara ha chiesto di reperire con urgenza la documentazione sanitaria dall’ospedale di Ravenna ed ha valutato di non disporre l’autopsia. Il corpo del piccolo è stato restituito ai genitori che vivono a Castelnovo Bariano in provincia di Rovigo e che ora potranno disporne le esequie.

Sempre nel Ferrarese, questa volta a Lido delle Nazioni, in queste ore è morto anche un bambino di 6 anni dopo un tuffo in piscina.