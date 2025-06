Anche nella giornata di oggi la prima pagina è dedicata a quello che sta accadendo in Iran. Sono continuati per tutto il giorno gli attacchi da parte di Israele in vari punti dell’Iran e nel pomeriggio è stata bombardata la tv di Stato iraniana. Intanto, a quanto pare, Teheran sarebbe pronta a trattare, anche se continuano nel frattempo le minacce verso lo Stato ebraico.

Restando in prima pagina, c’è stata un’importante sentenza della Cassazione che ha deciso che venga rifatto un processo che vede indagato un sindacalista per delle molestie ad una hostess. Secondo i giudici, il “ritardo nella reazione” della “vittima”, ossia “nella manifestazione del dissenso”, è “irrilevante” ai “fini della configurazione della violenza sessuale”.

Sono accaduti poi vari fatti di cronaca: si è scoperto il vero nome del presunto killer di villa Pamphili: non è Rexal Ford ma Francis Kaufmann. Il 46enne resta al momento detenuto in Grecia in attesa di essere estradato. E ancora: un 14enne è morto dopo essersi lanciato in un laghetto vicino Perugia. A Messina una mamma è volata giù da un balcone insieme alla figlioletta di 3 mesi. Tornando invece ad occuparci della guerra tra Israele e Iran, c’è stata un’importante dichiarazione, quella del capo di stato maggiore Portolano che ha detto di temere che ci sia il “rischio di allargamento del conflitto ai Paesi limitrofi”. E infine, perché no, il genio del giorno: il truffatore seriale che ha dormito due settimane in un hotel di lusso senza pagare un centesimo.

Ecco le notizie del giorno:

Le notizie del giorno, colpita la tv di Stato iraniana, diversi morti. Portaerei Usa Nimitz verso il Medio Oriente. Wsj: “Teheran pronta ai negoziati”

Il video dell’attacco in diretta alla tv di Stato iraniana, la giornalista fugge tra le macerie

Il video della gente in fuga da Teheran dopo gli attacchi di Israele

Per la Cassazione “se c’è violenza non conta il tempo di reazione, impossibile difendersi per la vittima sotto choc”

Le voci dal palazzo, Schlein: “Trump doveva risolvere i conflitti, ora c’è il rischio di una guerra mondiale”. Conte: “Lo scrive Netanyahu il diritto internazionale?” Salvini: “Israele ha il diritto di difendersi”. Tajani: “L’Iran non può avere l’atomica”

Il capo di stato maggiore Portolano: “Ora c’è il rischio di allargamento del conflitto ai Paesi limitrofi”

Rexal Ford, il suo vero nome è Francis Kaufmann. L’audio inviato all’amico: “Mia moglie mi ha lasciato con la bambina ed è tornata con il suo ex”

Muore a 14 anni in un laghetto durante la festa per la fine della scuola

Mamma vola giù dal balcone con la figlia di 3 mesi, la piccola è grave. La donna soffriva di depressione post parto

Il genio del giorno, il truffatore seriale che ha dormito due settimane in un hotel di lusso senza pagare un centesimo