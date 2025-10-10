Nelle Everglades, in Florida, si è sfiorata la tragedia. Un piccolo aereo da addestramento è precipitato vicino a Shark Valley dopo un guasto in volo. A bordo c’erano il pilota istruttore e il suo allievo, che secondo il Miami Herald non hanno riportato ferite. I due hanno utilizzato lo smartphone per richiedere assistenza, comunicando le proprie coordinate nel bel mezzo di una palude.

Il salvataggio dei vigili del fuoco

Un video pubblicato sui social mostra le immagini dell’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco di Miami-Dade, che ha recuperato i due uomini rimasti bloccati. A causa della posizione e del terreno accidentato, è stata avviata un’operazione di sollevamento per estrarre in sicurezza le due persone dalla zona. Nel video si vede un aereo rovesciato con l’istruttore e l’allievo in piedi sull’ala in attesa di essere soccorsi.