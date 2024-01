Aereo ha un guasto al motore, rimbalza sulla pista e riprende quota VIDEO

Un aereo della SAS (Scandinavian Airlines) in servizio da Stoccolma all’isola portoghese di Madeira, ha subito un guasto al motore causato dal vento mentre si avvicinava alla pista dell’aeroporto di Funchal, il 6 gennaio scorso.

Aereo ha un guasto al motore: rimbalza sulla pista e riprende quota

Un improvviso “wind shear”, ovvero una variazione nella velocità e/o nella direzione del vento, avrebbe provocato un guasto al compressore del motore sinistro. Il pilota è stato così costretto ad effettuare un complicato “go around” – ossia l’interruzione della manovra di atterraggio.

Nelle immagini, si vede il velivolo in fase di atterraggio rimbalzare letteralmente sulla pista per poi riprendere quota. Il volo è stato poi dirottato sullo scalo di Las Palmas, a Gran Canaria, per la disponibilità di un migliore servizio tecnico di assistenza: l’atterraggio è avvenuto senza problemi e in totale sicurezza per passeggeri ed equipaggio, fa sapere la compagnia svedese.