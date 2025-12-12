Quattro ragazzi afghani sono stati convocati dalla polizia morale dei Talebani e poi arrestati per essersi vestiti e aver girato in strada con coppola, abito elegante, gilet e sigaro, imitando i personaggi della celebre serie televisiva britannica Peaky Blinders, ambientata nella Birmingham degli anni Venti e Trenta. L’iniziativa dei quattro giovani è costata loro una denuncia per “violazione dei valori islamici” e “promozione della cultura straniera”. Dopo l’arresto nella provincia occidentale di Herat, i ragazzi sono stati inviati in un “centro di riabilitazione”.

Ragazzi afghani imitano Peaky Blinders: il video

I quattro, passeggiando per le vie di Herat, storica città occidentale dell’Afghanistan, si sono fatti riprendere e fotografare mentre replicavano con cura i gesti della celebre banda criminale televisiva, fumando il sigaro e ostentando un atteggiamento da gangster sotto gli occhi increduli dei passanti. Il loro video è diventato virale in poche ore.