Un uomo di nazionalità straniera colpisce la compagna a terra con una testata dopo essersi scagliato contro di lei. La donna implora l’uomo di lasciarla stare: intorno si forma un capanello di persone con qualcuno che urla qualcosa all’aggressore. Nessuno però interviene per difendere la donna o per fermare l’uomo.

Il fatto è avvenuto a Tricase in provincia di Lecce in piazza Cappuccini, un luogo frequentato da tante famiglie e bambini. Il filmato è ora finito nelle mani dei Carabinieri della stazione di Tricase che hanno avviato delle indagini per risalire all’aggressore. Alcune persone hanno raccontato che i due stavano discutendo da qualche minuti rincorrendosi e insultandosi.