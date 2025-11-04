Viswashkumar Ramesh, l’unico sopravvissuto al disastro aereo dell’Air India che a giugno ha causato la morte di 249 persone, è tornato a parlare a distanza di mesi raccontando gli attimi di orrore che ha vissuto e le settimane successive al tragico incidente. Intervistato dalla BBC, per la prima volta dal giorno del suo rientro nel Regno Unito, Ramesh, visibilmente emozionato, ha dichiarato di essere “l’uomo più fortunato al mondo”, senza però nascondere le gravi difficoltà fisiche e mentali che sta provando ad affrontare ogni giorno.

“Ho perso tutto”

Il 12 giugno 2025, il Boeing 787 Dreamliner è precipitato durante la fase di decollo, colpendo uno studentato medico situato nell’area di Meghani Nagar, una zona residenziale densamente popolata nei pressi dell’aeroporto di Ahmedabad. Ramesh, 39 anni, era uscito incolume dalle lamiere dell’aereo in fiamme. Tra le numerose vittime c’era anche il fratello minore, Ajay, che Ramesh ha definito come la sua “spina dorsale”, colui che lo aveva aiutato e sostenuto sempre. Ramesh, rivelando un equilibrio familiare ed economico ormai distrutto, ha dichiarato di soffrire di disturbo da stress post-traumatico, qualcosa che gli impedisce di comunicare con la moglie e il figlio di quattro anni: “Mia madre è morta da quattro mesi. Non parlo con nessun altro. Non mi piace parlare con nessun altro. Penso tutta la notte, soffro mentalmente. Ogni giorno è doloroso per tutta la famiglia”.

Ramesh, dopo l’incidente, ha riportato lesioni alla gamba, alla spalla, al ginocchio e alla schiena, ferite gli impediscono di lavorare o guidare: “Cammino male, lentamente, mia moglie mi aiuta”, ha dichiarato Ramesh, spiegando anche che in quell’incidente ha perso ogni cosa: “Sono in crisi, sia mentalmente che fisicamente”.