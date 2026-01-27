Sul North Slope, in Alaska, una piattaforma petrolifera si è ribaltata mentre veniva trasportata lungo una strada di ghiaccio. L’incidente ha provocato un principio di incendio, spento in breve tempo dalle squadre di emergenza. Le immagini mostrano il momento dello schianto della struttura, gestita dalla ConocoPhillips Alaska, una delle principali compagnie attive nell’estrazione di idrocarburi nella regione artica. Secondo quanto riferito dalle autorità non si sono registrati feriti, mentre le cause del crollo della piattaforma petrolifera non sono state ancora chiarite.