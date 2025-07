Solo pochi giorni fa il Texas è stato colpito duramente da improvvise inondazioni, che hanno provocato almeno 120 morti e 170 dispersi. Violente inondazioni hanno colpito ora anche il nord-est degli Stati Uniti, in particolare il New Jersey. Stando a quanto dichiarato dal National Weather Service, si prevede che la lenta tempesta estiva continuerà a colpire la regione del Medio Atlantico ancora per qualche giorno. Piogge torrenziali hanno infatti inondato alcune zone di New York, New Jersey, Pennsylvania e Maryland. Due persone sono morte quando il loro veicolo è stato trascinato in un fiume a Plainfield, una città del New Jersey.

Dichiarato lo stato di emergenza

A seguito degli eventi che hanno colpito il New Jersey, il governatore Phil Murphy ha dichiarato lo stato di emergenza. Nello Stato, le piogge hanno già causato allagamenti, danni e chiusure stradali, soprattutto nella zona centrale del New Jersey. Per questo motivo, Murphy ha invitato la popolazione a rimanere in casa.

Le forti piogge hanno colpito anche New York e i suoi sobborghi, allagando la metropolitana in diversi punti. I passeggeri hanno condiviso sui social le immagini di onde d’acqua che si riversavano oltre le barriere delle biglietterie e sui binari elettrificati. In città, i soccorritori hanno intimato a chi vive in zone basse o nei diffusi appartamenti seminterrati di dirigersi verso zone più elevate. Torrenti di acqua si sono poi riversati verso sera lungo le principali arterie di Manhattan.

La governatrice dello stato di New York, Kathy Hochul, ha spiegato che le condizioni stradali sono piuttosto gravi nelle contee di Westchester e Rockland. Ha poi affermato che in queste aree sono stati eseguiti diversi salvataggi. Sospesi i voli all’aeroporto La Guardia, mentre quelli al John F.Kennedy viaggiano con ritardi medi di almeno tre ore.