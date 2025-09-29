Allucinazioni su TikTok: quel meteorite alieno è una fake-news, guarda un po’ VIDEO
Informazioni di servizio: no, le immagini diffuse su TikTok e diventate come si dice “virali”, pur avendo ottenuto milioni di visualizzazioni non documentano i movimenti di un blob, un fluido di origine aliena atterrato in forma di meteorite.
Increscioso dirlo, ma l’origine extraterrestre del fenomeno denunciato dal tiktoker Kinpanama, collegato da Pedregal, quartiere di Panama City è ipotesi lunare. Suoi i filmati, sua la bufala.
Quella strana materia non ha origine aliena, non è stata creata dall’intelligenza artificiale: trattasi, volgarmente di “un polimero siliconico comune”, assicurano gli esperti su Reddit.
Anzi, più precisamente dicasi “polidimetilsilossano (PDMS), mescolato con esano, un solvente molto diffuso e facilmente reperibile”. Qualunque cosa significhi, comunque non è extraterrestre.