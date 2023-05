Alluvione in Emilia Romagna: strade invase dall’acqua, auto semi-sommerse VIDEO

Le immagini drammatiche, catturate in un video da un drone, dell’alluvione in Emilia-Romagna. È esondato il fiume Savio a Cesena, allagando una parte della città a ridosso del centro, così come il Montone a Forlì. La situazione riguarda però praticamente tutti i fiumi del Forlivese, del Cesenate, del Ravennate e di parte delle province di Bologna e di Rimini.

Alluvione in Emilia-Romagna, i fiumi esondati e le zone colpite

Evacuazioni sono in corso in moltissimi centri dell’area interessata, praticamente in tutte le zone lungo le aste dei fiumi. Sindaci, soccorritori e Protezione civile stanno invitando tutte le persone che abitano lungo il corso dei fiumi a salire ai piani alti, se necessario anche sui tetti, perché si prevedono nuove esondazioni e le previsioni del tempo dicono che cadrà ancora molta pioggia, almeno fino a oggi pomeriggio. Sono attesi ancora 60 millimetri di pioggia, che finirà tutta nei fiumi perché il terreno è già saturo d’acqua dopo l’inondazione delle scorse settimane.

Nella notte i fiumi hanno continuato a uscire dagli argini e l’acqua ha invaso diverse aree della Romagna. Molte strade non sono percorribili e si stanno verificando esondazioni anche sul fiume Senio in località Cotignola. Sono stati allestiti punti di accoglienza e la raccomandazione è di rimanere ai piani alti. Allagamenti anche a Castel Bolognese, con il Senio in paese.

Il comune di Bologna intanto lancia l’allarme per il fiume Ravone, anch’esso a rischio esondazione: “Salire al primo piano in via Montenero, via del Chiù, via della Ghisiliera e in tutte le vie adiacenti al torrente Ravone per rischio esondazione. Non recarsi nelle cantine e nei negozi”.

Autostrade: non passare sulla A14 nel tratto romagnolo

Autostrade per l’Italia comunica che a causa delle forti piogge che da oltre 24 ore stanno interessando in particolare i settori orientali dell’Emilia-Romagna, si stanno “determinando diffusi allagamenti nell’area romagnola dove in molti casi lungo la A14 l’acqua ha raggiunto il piano viabile”: il transito “è sconsigliato” e non è esclusa “la possibilità di chiudere temporaneamente al traffico alcuni tratti della stessa A14 tra Castel San Pietro e Cattolica”.