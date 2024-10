Il ciclone Dana che ha colpito la spagna meridionale ha devastato l’area di Valencia. Fiumi di acqua e fango hanno travolto tutto trascinando migliaia di automobili. Un video pubblicato su X mostra migliaia di auto accatastate.

In Spagna i soccorritori stanno usando i gommoni per recuperare residenti intrappolati dopo le inondazioni che hanno trasformato le strade in fiumi e causato gravi disagi alla circolazione. Lo riportano i media spagnoli. I soccorritori a bordo dei gommoni hanno scandagliato le acque per tutta la notte alla ricerca dei residenti intrappolati, mentre le squadre di emergenza stanno ancora cercando di raggiungere le zone più colpite.

Soccorritori a bordo di gommoni

Obitori mobili forniti dall’Esercito

Il ministero della Difesa spagnolo ha intanto offerto obitori mobili per il timore che, una volta rimosso il fango che inonda molte località valenciane, si troveranno più corpi e aumenterà il numero dei morti. Lo riporta El Pais che riporta quanto spiegato al Congresso dalla ministra Margarita Robles, che ha stimato in 1.034 il numero dei soldati mobilitati nella zona, di cui 250 stanno intervenendo in operazioni di soccorso e altri 250 sono posizionati in attesa di accedere alle zone ancora isolate.