Hakki Alkan, fondatore e CEO di ShiftDelete, una delle più grandi piattaforme di notizie tecnologiche in Turchia, ha fatto parlare di sé a causa di un filmato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza all’interno dell’ufficio. Nel video, che ha già superato 13 milioni di visualizzazioni su X, si vede Alkan discutere animatamente con un suo dipendente, Samet Jankovic, il caporedattore del sito. Pochi istanti dopo la discussione, Alkan ha afferrato un vaso di fiori e lo ha lanciato con forza contro Jankovic, colpendolo alla testa.

Il video shock

Jankovic, che lavora presso ShiftDelete da quattro anni, ha dichiarato di voler intraprendere un’azione legale. Si è poi sfogato su X rivolgendosi direttamente al CEO: “Pagherai per tutto questo. Se cancelli quelle registrazioni non sei un uomo”. Alkan, dal canto suo, ha offerto una versione dei fatti diversa. Pur ammettendo di aver perso la calma, ha dichiarato però di non aver lanciato alcun vaso ma solo lo stelo dei fiori. In una dichiarazione pubblica ha poi affermato: “Io e Samet abbiamo avuto una discussione sui contenuti da pubblicare. Ho perso il controllo e ho lanciato lo stelo di un fiore presente sulla sua scrivania. L’ho colpito, ma per fortuna non si è fatto male”. Infine, dopo essersi scusato pubblicamente con il suo caporedattore, Alkan ha sottolineato di aver consegnato tutte le registrazioni delle telecamere di sicurezza agli investigatori.

Il video, virale sul web, ha attirato l’attenzione di moltissimi utenti. “Non è un tentativo di omicidio?”, scrive qualcuno. “A volte è bene stabilire dei limiti. Ai miei occhi, entrambi hanno torto: uno ha provocato il suo capo, l’altro ha mostrato troppa violenza. Tutto questo è molto triste”, scrive qualcun’altro. Un altro utente, invece, ha commentato: “Questo posto di lavoro deve essere chiuso definitivamente e a questa persona non dovrebbe mai più essere permesso di avviare un’attività. Questo è solo l’ultimo di tanti incidenti che si sono verificati lì e di cui siamo stati testimoni”.