Il campanile della chiesa di Vondelkerk ad Amsterdam, avvolto dalle fiamme, è crollato completamente stamattina a causa di un incendio, iniziato dopo la mezzanotte del 31 dicembre. La Vondelkirche di Amsterdam si trova proprio vicino al famoso Vondelpark della capitale olandese. La torre campanaria e parte della sezione centrale della chiesa sono crollate.

Tutte le case intorno alla chiesa sono state evacuate per permettere ai Vigili del fuoco di operare. L’incendio era già stato dichiarato di vasta portata all’una di notte, considerando la diffusione delle fiamme e la densità abitativa del quartiere. Scrive il Nl Times che “parti della sommità della chiesa, risalente a 154 anni fa, si erano già staccate dopo che l’incendio era continuato per un’ora”. L’incendio nel campanile della chiesa ha causato una “enorme pioggia di scintille” che si è scagliata verso est, ha dichiarato un portavoce dei servizi di emergenza della Regione di Amsterdam-Amstelland.

“Si tratta di un incendio molto intenso e terribile in questa chiesa monumentale”, ha dichiarato il sindaco di Amsterdam Femke Halsema. “La nostra prima preoccupazione e priorità ora è il benessere e le case dei residenti più prossimi”.

La Vondelkerk, si legge sul sito del Comune, risale al 1872 e per molti anni è stata una frequentata chiesa cattolica nota anche come Chiesa del Sacro Cuore di Gesù. Circa un secolo dopo l’edificio, gravemente trascurato, fu minacciato di demolizione. Tuttavia fu elaborato un piano per restaurare e riqualificare la chiesa, e nel 1980 fu istituita una fondazione per renderlo possibile. La chiesa, sempre secondo il sito, era diventata dunque un luogo per eventi e concerti.