Ancora droni avvistati sopra la Global Sumud Flotilla. L’allarme è stato lanciato la sera di ieri, domenica 21 settembre su Telegram: “Multipli droni non identificati avvistati a 200 miglia da Porto Palo. Ci hanno seguito”.

L’avvistamento è avvenuto intorno alle 21 e ha riguardato diversi droni di origine non identificata in sorvolo vicino alla flotta. Gli avvistamenti sono avvenuti “a poco più di 200 miglia dalla costa di Porto Palo”. I parlamentari del Partito democratico, Arturo Scotto e Annalisa Corrado, sono a bordo dell’imbarcazione “Karma” ed hanno confermato quanto avvenuto. “Non è noto che origine abbiano e per quale motivo abbiano volato per diverse ore della notte sopra le nostre teste. Possiamo solo auspicare che non si tratti di una forma di avvertimento” hanno dichiarato i due politici.

La presenza di droni durante la notte è stata segnalata anche da altre imbarcazioni, tra cui la Selvaggia: Maria Elena Delia, portavoce italiana della spedizione, sui social ha raccontato quello che è successo: “Comincia il quarto giorno di navigazione. La notte è stata non tranquillissima perché alcune delle nostre barche sono state seguite per diverso tempo da dei droni”. Saif, un ispano-palestinese che lavora per l’emittente spagnola Tve ha dichiarato: “Ne abbiamo contati fra sei e otto che si sono affiancati sui due lati della flotilla, non sappiano se per contare le imbarcazioni o controllare il percorso”. Saif teme che sia droni israeliani: “Agiscono come pirati in acque internazionali, allo stesso modo dei criminali che commettono contro i palestinesi, senza conseguenze”.

Iara Modarelli, la responsabile comunicazione globale, ha invitato alla calma: “Stiamo tutti bene, stiamo attraversando un corridoio migratorio quindi potremmo vedere molti droni di Frontex. Niente di cui preoccuparsi al momento”. A quanto emerge, gli ultimi dati stimati parlano di “7 o 8 giorni” rimanenti all’arrivo a Gaza ma per molti si stratta di una previsione troppo ottimistica.

Bonelli: “Droni sulla Flotilla è gravissimo, Governo italiano garantisca la sicurezza”

Sui social, il portavoce di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, ha commentato: “Droni hanno sorvolato le navi della Global Sumud Flotilla. È gravissimo. Chiediamo al governo italiano di garantire sicurezza agli attivisti che tentano di rompere l’assedio illegale imposto da Israele a Gaza. Stanno facendo ciò che l’Europa avrebbe il dovere di fare”.