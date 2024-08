Andrea Kimi Antonelli, esordio in Formula 1 con incidente: alle prove libere di Monza si schianta dopo 4 giri VIDEO

Il giovane pilota Andrea Kimi Antonelli, durante le prove libere per il Gran Premio di Monza è finito con la sua auto sulle barriere dopo un testacoda.

Il pilota ha lasciato l’abitacolo senza particolari conseguenze ma non ha potuto concludere la sessione per i danni alla vettura. Andrea, il 25 agosto ha compiuto 18 anni. In attesa dell’ufficialità dell’annuncio che lo porterà a sostituire Lewis Hamilton affiancando George Russell nella prossima stagione, con la Mercedes ha corso nella prima sessione di prove libere sul circuito di Monza.

L’incidente di Andrea Kimi Antonelli

Dopo aver segnato un buon tempo nel suo primo giro, ha però commesso un errore toccando il cordolo all’ingresso della Parabolica e non è riuscito a controllare e tenere la macchina in pista. Fisicamente non ha riportato conseguenze: non ha però potuto proseguire, concludendo la sua prima esperienza in pochissimi minuti. “Mi dispiace”, ha dichiarato via radio dopo l’incidente. “Va tutto bene Kimi. Tutto bene. Non ti preoccupare” gli ha detto in maniera quasi paterna Toto Wolff, team principal della Mercedes. Wolff, in conferenza stampa ha poi aggiunto: “Antonelli si è scusato con noi per i danni alla macchina. Ma quello che abbiamo visto oggi è che abbiamo più problemi a frenarlo che a renderlo più veloce. Perché quello che abbiamo visto in un giro e mezzo è semplicemente sorprendente. Non abbiamo ancora deciso quando sarà di nuovo al volante in Fp1, ma credo in Messico. È stata una dinamica sfortunata, un peccato perché aveva un’ora per girare. Sono cose che possono capitare, fa parte del lavoro. È un esordiente, è molto giovane. Siamo pronti a investire nel suo futuro. Questi momenti si verificheranno e continueranno a verificarsi anche l’anno prossimo”.

Chi è Andrea Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli è una giovane promessa del motorsport. Dalla Formula 2 si sta preparando a passare alla Formula 1 nel team Mercedes. La preparazione al grande salto comincia nel 2019, anno in cui Antonelli diventa membro del Mercedes Junior Team. Nell’aprile del 2024 si dà il via ad un programma di test ad hoc con la scuderia tedesca proprio per passare alla Formula 1.

Antonelli è figlio di Marco Antonelli, pilota automobilistico e proprietario del team AKM Motorsport, squadra che corre in diversi campionati GT e che partecipa anche alla Formula 4 italiana. A seguire il video dell’incidente.