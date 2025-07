Nel centro di Torino, al quartiere San Salvario, i carabinieri della forestale e i vigili del fuoco hanno fatto irruzione nell’appartamento di una donna di 50 anni a seguito delle ripetute segnalazioni di alcuni condomini dello stabile. Una volta entrati, i militari si sono ritrovati di fronte una situazione di degrado inquietante e inimmaginabile: 40 pappagalli di svariati colori, due tartarughe d’acqua, un drago barbuto, un cane e un gatto che versavano in pessime condizioni igienico-sanitarie. Alcuni animali erano liberi, altri invece erano rinchiusi in piccole gabbie. I militari hanno potuto constatare che tutti gli animali presenti nell’appartamento erano abbandonati in mezzo agli escrementi e ai rifiuti, senza alcuna cura.

L’intervento dei carabinieri

L’intervento dei carabinieri del nucleo Cites di Torino rappresenta l’epilogo di un’indagine iniziata diversi mesi fa e avviata dopo le denunce dei vicini di casa, che da anni convivevano con mosche, insetti e odori nauseanti. All’interno dell’appartamento, gli animali, nonostante il caldo, vivevano completamente al buio, con finestre chiuse e serrande abbassate. I video, girati dagli investigatori per documentare il degrado generale di quell’appartamento, mostrano alcuni esemplari di pappagallini rinchiusi in gabbie molto piccole, sporche e stracolme di escrementi. Altri, invece, erano lasciati liberi nelle stanze della casa, altrettanto sporche e strapiene di rifiuti, giornali marci, suppellettili e arredi incrostati di sporcizia. Gli animali, inoltre, vivevano in una situazione di totale abbandono, senza acqua e cibo.

Data la drammatica situazione, la proprietaria di casa è stata indagata per maltrattamento di animali. È stata inoltrata anche la richiesta di ordinanza ai vigili per sanificare l’immobile, evitando in questo modo il rischio che possano diffondersi le malattie. Oltre ai carabinieri e ai vigli del fuoco, sul posto è intervenuto anche il servizio veterinario dell’Asl Città di Torino, che ha prestato le prime cure agli animali. Tutti gli esemplari sono stati sequestrati e affidati in custodia giudiziale a strutture idonee.