Il pugile britannico Anthony Joshua, ex campione dei pesi massimi, è rimasto ferito in un incidente d’auto sulla superstrada di Ogun-Lagos, in Nigeria. Nello schianto hanno perso la vita due persone. Secondo quanto ricostruito, la Lexus Jeep coinvolta nell’incidente stava viaggiando “oltre il limite di velocità prescritto dalla legge”. L’auto avrebbe perso il controllo durante “una manovra di sorpasso”, schiantandosi poi contro un camion fermo al lato della strada. Il commissario della polizia locale ha quindi annunciato l’apertura di un’indagine per chiarire la dinamica dell’incidente.

Anthony Joshua soccorso dopo lo schianto: il video

Il pugile era una delle persone a bordo della Lexus e stando ad alcune testimonianze era seduto dietro. In un video postato sui social si vede Joshua dolorante e in stato confusionale mentre viene soccorso ed estratto da un veicolo semi distrutto. La BBC, citando fonti ufficiali della polizia nigeriana, ha riferito che il pugile “è stato sottoposto alla cure mediche” e “ora sta bene”. Joshua, 36enne di origine nigeriana, appena due settimane fa è stato protagonista del seguitissimo incontro promozionale di pugilato contro lo youtuber Jake Paul.