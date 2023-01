L’arbitro estrae per la prima volta il cartellino bianco: ecco a cosa serve VIDEO

Un arbitro per la prima volta nella storia del calcio ha estratto un cartellino bianco. Tutto è successo durante il derby femminile tra Benfica e Sporting Lisbona valido per la coppa di Portogallo femminile. Al 43′ la partita viene fermata per permettere ai medici delle due squadre di assistere uno spettatore che ha avuto un malore.

Il cartellino bianco

Al loro rientro in campo i medici vengono applauditi dal pubblico e l’arbitro Catarina Campos estrae il cartellino bianco per “premiare” quanto fatto.

Il cartellino bianco è stato introdotto da poco in Portogallo. Il cartellino può essere sventolato per evidenziare gesti meritevoli ed è stato pensato per “migliorare il valore etico nello sport”. Un riconoscimento immediato per comportamenti virtuosi.

Al momento il bianco è un cartellino solo portoghese. Vedremo se in futuro verrà copiato e esportato altrove.