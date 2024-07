Argentina in semifinale di Copa America, Messi sbaglia il rigore a cucchiaio VIDEO

Nel primo quarto di finale della Copa America, l’Argentina ha rispettato i pronostici avanzando in semifinale, ma ha dovuto affrontare una dura prova contro l’Ecuador, superandolo solo ai rigori. I tempi regolamentari si sono conclusi sull’1-1, con Lisandro Martinez che ha segnato per l’Albiceleste. L’Ecuador ha fallito un rigore al 62′ con Valencia, ma ha pareggiato al 91′ grazie a Rodriguez. Nella lotteria dei rigori, anche Messi ha sbagliato (cucchiaio finito sulla traversa), ma l’Argentina di Scaloni è riuscita comunque a conquistare la semifinale dove affronterà il Canada o il Venezuela.

Argentina in semifinale col brivido

L’Argentina, guidata dai due Lionel, Messi e Scaloni, ha tirato un sospiro di sollievo dopo una partita che ha rischiato di trasformarsi in un incubo. Il match sembrava in discesa al 35′ quando Lisandro Martinez, su sponda aerea di Mac Allister da un angolo battuto da Messi, ha segnato di testa. Tuttavia, il secondo tempo è stato ricco di colpi di scena. Al 62′, Valencia ha fallito il rigore che avrebbe potuto portare l’Ecuador sull’1-1, ma al 91′ Rodriguez ha trovato il pareggio in posizione regolare per una questione di centimetri, portando la partita ai rigori dopo una lunga revisione al VAR.

Messi e il cucchiaio sbagliato

Ai rigori, Messi ha colpito la traversa con un cucchiaio, ricordando i dolorosi precedenti contro il Cile nelle finali del 2015 e 2016. Fortunatamente per l’Argentina, il portiere Dibu Martinez ha dimostrato ancora una volta la sua abilità nei rigori, parando i tentativi di Mena e Minda. Otamendi ha poi sigillato la vittoria per l’Albiceleste. L’Argentina continua così la sua corsa verso il titolo, ma la fatica fatta contro l’Ecuador indica che dovrà migliorare ulteriormente per affrontare Venezuela o Canada in semifinale.