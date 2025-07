Sabato sera, nel corso dell’ultima rappresentazione de “Il Trovatore” di Giuseppe Verdi alla Royal Opera House di Londra, uno degli artisti ha sventolato una bandiera palestinese al termine dello spettacolo. Il suo gesto ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico, mentre un membro dello staff ha tentato di strappargli la bandiera dalle mani.

Il video virale

Questo episodio, che qualcuno ha definito “significativo” e “potente”, mentre altri lo hanno condannato descrivendolo come “inopportuno”, è stato ripreso in un video immediatamente virale sui social. Nonostante i tentativi di un membro dello staff di togliere la bandiera dalle mani dell’attore, quest’ultimo, dopo una breve colluttazione, è riuscito a mantenere salda la presa continuando a esporre la bandiera verso il pubblico. Alcuni spettatori hanno apprezzato il coraggio dell’artista, mentre altri ritengono che il palco non sia il luogo adatto per tali dimostrazioni.

La Royal Ballet and Opera, tramite una dichiarazione ufficiale, ha chiarito che l’azione non era autorizzata e non riflette la posizione dell’istituzione, che si impegna a mantenere la neutralità sulle questioni politiche. La Royal Opera House, infine, non ha specificato se l’artista subirà o meno delle conseguenze.