Victoria, un’assistente di volo argentina che lavora per Emirates, ha svelato in un video su TikTok i dettagli del suo stipendio e dei vantaggi garantiti dalla compagnia. Il suo video, registrato mentre si preparava per un volo verso gli Stati Uniti, ha raccolto migliaia di commenti e milioni di visualizzazioni, diventando virale in pochissimo tempo. Nel filmato, il membro dell’equipaggio ha spiegato che lo stipendio base è di circa 1.200 dollari al mese, a cui si aggiunge la paga oraria, circa 69,6 AED (18,95 USD) per 80-100 ore di volo mensili. In totale, la retribuzione media raggiunge circa 11.244 AED, ovvero poco più di 3.000 dollari, circa 2.590 euro.

I vantaggi offerti da Emirates

I vantaggi più grandi, però, come sottolineato da Victoria nel video, sono quelli riguardanti i benefit offerti dalla compagnia. Il personale di volo Emirates, infatti, riceve alloggio gratuito a Dubai, trasporti aziendali, biglietti aerei scontati per sé e per i familiari, oltre a convenzioni con hotel e resort di lusso. Un’offerta che, secondo molti utenti, evidenza il potere d’attrazione delle compagnie mediorientali nei confronti del personale di volo internazionale, al quale vengono offerti benefit difficili da eguagliare in Europa.

Nel video, Victoria ha risposto anche ad alcune curiosità e alle domande più frequenti che le vengono poste. Ha confermato che il personale di volo riposa durante le tratte più lunghe in aree dedicate e riservate, e che può viaggiare gratuitamente o con tariffe ridotte nei periodi di pausa. Sulle relazioni con i piloti, invece, ha preferito non sbilanciarsi: “Meglio evitare domande troppo personali”, ha scherzato l’assistente di volo nel video. Il filmato ha naturalmente acceso il dibattito e alimentato così il confronto con gli stipendi europei. In Paesi come l’Italia, per esempio, lo stipendio iniziale per gli assistenti di volo si aggira tra 1.200 e 1.500 euro lordi al mese, a seconda della compagnia e dell’anzianità. Tuttavia, a differenza di Emirates, le compagnie europee offrono benefit più limitati e un costo della vita più alto.