È scomparsa per una decina di giorni e poi, all’improvviso, è tornata e ha suonato il campanello. Athena, una cucciola di pastore tedesco di quattro anni, ha fatto un po’ impazzire una famiglia di Green Cove Springs, in Florida. Scomparsa il 15 dicembre scorso, un intero quartiere si è mobilitato per cercare la cagnolona. “Ho ricevuto email da Jacksonville e Saint Augustine ma niente”, ha raccontato la padrona, Comer, a WDSU-TV. Poi il miracolo di Natale: “Erano circa le 2 e 30 di notte. Athena si è avvicinata alla porta zoppicando e poi ha suonato il campanello. Insomma, la mattina mi sono svegliata e… c’era la mia Athena nel videocitofono”. E quando l’ha fatta entrare di nuovo in casa, i figli di Brooke hanno ricevuto il regalo di Natale più bello.