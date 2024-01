L’audio del Var durante Inter-Verona, Nasca a Fabbri: “Fischia, santo cielo…” VIDEO

Il designatore arbitrale Rocchi ha mostrato la registrazione della sala Var nei secondi immediatamente successivi al fallo di Bastoni a Duda durante Inter-Verona, episodio che ha preceduto il gol della vittoria nerazzurra nei minuti finali del match. “Fischia, fischia…” si sente dire dal Var Nasca che sembra notare il colpo ricevuto da Duda. L’azione prosegue e l’Inter passa il vantaggio, e nel frattempo si sente Fabbri spiegare ai giocatori del Verona: “Duda si alza, mi guarda e poi si rimette giù, questa è furbizia”.

Il dialogo tra la sala Var e l’arbitro durante Inter-Verona

Il dialogo tra Michael Fabbri, arbitro di Inter-Verona, e Luigi Nasca, quest’ultimo VAR, è stato rivelato integralmente nell’incontro di Coverciano: “C’è a terra qualcuno. No, aspetta. Fischia, fischia, ma fischia santo cielo. Voglio vedere che è successo. Parte tutto da qua, magari si vede il giocatore che cade, lascio questa camera”, queste le parole di Nasca, a cui Fabbri replica però prontamente. “Ho detto che lui (Duda, ndr) si è alzato, mi ha guardato e poi si è rimesso giù. Si alza, mi guarda e poi si rimette giù, questa è furbizia!”.

La decisione finale

Mentre Fabbri è accerchiato dai giocatori del Verona e cerca di calmarne gli animi, Nasca riguarda le immagini del contatto tra Bastoni e Duda, per poi convalidare il decisivo gol di Frattesi: “Fammelo rivedere tutto. Bandiere, qualcosa? No, nessuna bandierina (per segnalare potenziali fuorigioco, ndr). Vai, vai, vai, vai. Adesso fammi rivedere. Qui è tutto regolare. Fammi rivedere il tiro. Buona, vai, dai veloce. Regolare. Fammi rivedere un attimo solo. Michael, sono Gigi: gol regolare, gol regolare”.