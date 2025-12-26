Sul web sono diventate virali le immagini di un koala, di nome Peri, che dopo aver perso l’orientamento si è rifugiato all’interno di un autobus nella città australiana di Brisbane. Secondo quanto dichiarato da uno degli organizzatori del Koala Rescue Brisbane South, l’animale era stato avvistato mentre schivava il traffico su una strada vicina, prima di arrampicarsi su un palo della luce esterno.

Il video del koala sull’autobus

Un’autista di autobus ha poi recuperato il koala in difficoltà, spostandolo all’interno del veicolo. L’autista ha poi allertato il personale del Koala Rescue Brisbane South, che è immediatamente giunto sul posto per aiutare il marsupiale. Il giorno successivo, l’animale è stato rilasciato in una riserva naturale, restituito dunque al proprio habitat naturale.