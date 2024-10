Un’auto finisce contro una colonnina del gas a Marzolara, in provincia di Parma, ed è esplosa. E’ successo attorno alle 10 di oggi, mercoledì 23 ottobre, in via Battilocchi: le due ragazze che erano a bordo dell’utilitaria, solo per un miracolo, non hanno riportato ferite.

Illese le due ragazze a bordo dell’auto che ha centrato la colonnina del gas

La loro auto è finita contro una centralina di smistamento del metano dopo essere sbandata. La colonna è stata divelta, l’auto è letteralmente esplosa e si sono sviluppate delle fiamme altissime.

Le due ragazze che si trovavano sull’auto sono riuscite a uscire in tempo riportando solo lievi ferite I Vigili del Fuoco sono intervenuti ed hanno domato l’incendio.