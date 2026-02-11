Sul web sono diventate virali le immagini di migliaia di persone che prendono d’assalto i treni in Bangladesh per tornare a casa e votare alle prossime elezioni. Nel video, infatti, vengono mostrati i treni estremamente affollati, con centinaia di persone costrette ad “accomodarsi” sul tetto pur di tornare a casa e votare alle prime elezioni nel Paese dopo la destituzione dell’ex primo ministro Sheikh Hasina nel 2024.