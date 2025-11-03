Barack Obama ha attaccato duramente Donald Trump in due comizi in Virginia e New Jersey, a sostegno delle candidate dem Abigail Spanberger e Mikie Sherrill. “Ammettiamolo, il nostro paese e la nostra politica sono in un periodo piuttosto buio in questo momento”, ha detto a Norfolk. L’ex presidente ha ironizzato che Trump “si è concentrato su questioni fondamentali come pavimentare il Rose Garden, placcare d’oro lo Studio Ovale e costruire una sala da ballo da 300 milioni di dollari”, aggiungendo: “Se non riuscite a visitare un medico, non preoccupatevi, lui vi riserverà un ballo”. Obama ha poi accusato Trump di aver “dispiegato la Guardia Nazionale nelle città americane” e di aver mandato “agenti dell’Ice mascherati in furgoni senza emblemi”. Poi l’affondo ironico: “È come se ogni giorno fosse Halloween, ma tutto è solo uno scherzetto e nessun dolcetto”.